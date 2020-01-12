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12 січня 2020, неділя, 22:47 10
Азія 2020-01-12T23:15:01+02:00
Українські Новини
В Японії на АЕС стався збій: є загроза витоку радіації

В Японії на АЕС стався збій: є загроза витоку радіації

Валерия Драгомирова
Збій, Японія, Радіація

У неділю, 12 січня, на японській АЕС "Іката", що на острові Сікоку, стався масштабний збій при підготовці до планового вилучення відпрацьованих паливних стрижнів. Про це пише "Страна" з посиланням на прес-службу підприємства.

Так, працівникам не вдалося в штатному режимі підняти верхню частину пристрою, який фіксує паливні збірки в реакторі.

Незважаючи на зупинку робіт, затверджує адміністрація, витоку радіації або небезпечних пошкоджень не зафіксовано.

Наголошується, що два енергоблоки АЕС знаходяться в стані демонтажу, а третій відновив роботу в жовтні 2018 року.


Як повідомляли Українські Новини, в Канаді розіслали помилкове попередження про аварію на АЕС. Менш ніж через годину влада Онтаріо повідомила, що повідомлення було помилкою.

Раніше на Чорнобильській АЕС відновили переробку ядерних відходів.

Також Південно-Українська АЕС відключила третій енергоблок через спрацьовування захисту.

Тим часом споживачам, що проживають в радіусі 30 км від АЕС хочуть скасувати знижений тариф на електроенергію.

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