Проживающим в радиусе 30 км от АЭС потребителям хотят отменить сниженный тариф на электроэнергию

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует отменить сниженный тариф на электрическую энергию для бытовых потребителей, которые проживают в радиусе 30 км от атомных электростанций (АЭС).

Об этом свидетельствуют материалы к заседанию комиссии 3 января 2020 года, передают Українські Новини.

Речь идет об предусмотренном частью 3 статьи 17 закона "О электроэнергетике" порядке, которым установлен тариф на электроэнергию для бытовых потребителей, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне АЭС, в размере 70% от действующего тарифа, установленного для бытовых потребителей.

При этом в НКРЭКУ подчеркнули, что статья 17 закона "О электроэнергетике" утратила силу с даты запуска нового рынка электроэнергии.

В материалах отмечается, что положением статьи 7 закона "О рынке электроэнергии" предусматривается, что цены и тарифы на электроэнергию, которые регулируются государством, не должны допускать перекрестного субсидирования.

Регулятор подчеркивает, что, таким образом, на данный момент отсутствуют законодательные основания для применения тарифа на электроэнергию в размере 70% от уровня действующего тарифа для потребителей, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне атомных электростанций.

"Учитывая изложенное, возникла необходимость приведения порядка в соответствие с действующим законодательством путем исключения нормы о применении к населению, которое проживает в 30-километровой зоне АЭС, тарифа в размере 70% от уровня действующего тарифа для соответствующей группы населения", - подытожили в НКРЭКУ.

Как сообщали Українські Новини, в декабре диспетчеры национальной энергетической компании "Укрэнерго" принудительно снизили генерацию атомных электростанций (АЭС) на 400 МВт в воскресенье, 22 декабря, из-за низкого потребления электроэнергии.

Законом "О рынке электрической энергии" с 1 июля 2019 года было введено полномасштабное функционирование рынка электрической энергии.