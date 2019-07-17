Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" (ЧАЭС, Припять, Киевская область) возобновило промышленную эксплуатацию завода по переработке жидких радиоактивных отходов (ЗПЖРО) после того, как ЕС официально передал Украине новый саркофаг на Чернобыльской АЭС

Об этом говорится в сообщении ЧАЭС, передают Українські Новини.

"8 июля возобновлена промышленная эксплуатация завода по переработке жидких радиоактивных отходов. За неделю работы в данном режиме на заводе подготовлены 34 упаковки готового продукта. После 28 суток выдержки упаковки с радиоактивными отходами (РАО) будут вывезены на захоронение в специально обустроенное приповерхностное хранилище твердых радиоактивных отходов", - говорится в нем.

Отмечается, что разрешение на строительство ЗПЖРО было предоставлено еще в 2014 году, однако в связи с введением в 2014 году новых строительных норм и правил получение сертификата переносилось до проведения реконструкции завода согласно новым требованиям.

Кроме того, в течение первого полугодия промышленной эксплуатации ЗПЖРО планируется освоение проектной мощности в объеме до 10 упаковок с РАО в сутки.

26 апреля 1986 года произошел взрыв на 4-м энергоблоке ЧАЭС, ставший причиной самой масштабной техногенной катастрофы в мировой истории.

Для изоляции разрушенного энергоблока в течение 1986 года над ним был построен бетонный саркофаг.

Возобновленный завод. Фото: Госагентство по управлению зоной отчуждения/Facebook

Как сообщали Українські Новини, Чернобыльская АЭС хочет демонтировать нестабильные конструкции "Укрытия" за 2,5 млрд гривен.

Ранее в сети впервые показали новый конфайнмент над 4-м энергоблоком ЧАЭС изнутри, а через 32 года после аварии на ЧАЭС бывшие жители Припяти "оживили" город.