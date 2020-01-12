В Канаде разослали ошибочное предупреждение об аварии на АЭС

В Канаде жителям провинции Онтарио разослали сообщения о чрезвычайной ситуации на атомной электростанции "Пикеринг", позже местные власти назвали сообщение ошибкой. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что утром 12 января жители Онтарио получили предупреждение о предполагаемом инциденте. При этом сообщение не содержало никаких подробностей инцидента, кроме информации, что о том, что не было ненормальной утечки активности.

Менее чем через час власти Онтарио сообщили, что сообщение было ошибкой.

"Важное обновление: предупреждение о АЭС "Пикеринг" было отправлено по ошибке. Там нет никакой опасности для общественности или окружающей среды", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, на атомной станции в Чернобыле появился новый мурал с черной рукой.

Ранее на Чернобыльской АЭС возобновили переработку ядерных отходов.