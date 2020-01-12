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12 січня 2020, неділя, 08:07 24
Суспільство 2020-01-12T09:15:02+02:00
Українські Новини
Державний цинізм вищої міри: в соцмережах обговорюють виплати сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані

Державний цинізм вищої міри: в соцмережах обговорюють виплати сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані

Ярина Вацяк
Реакція соцмереж, Олексій Гончапук, виплати сім'ям загиблих, авіакатастрофа, Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані

Після заяви прем'єр-міністра Олексія Гончарука про те, що Кабінет Міністрів виплатить сім'ям загиблих в авіакатастрофі літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані по 200 тис. гривень допомоги, у соціальних мережах люди почали активно обговорювати виплату, порівнюючи з місячною зарплатою директорів "Урпошти" і "Укроборонпрому".

""Уряд заплатить сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані за 200 тис грн... Як вкладникам збанкрутілих банків... Незрозуміло як цифру "намалювали"", - написав Олексій Комаха.

"Уряд України виплатить сім'ям загиблих в авіакатастрофі по 200 тисяч. 11 загиблих - 2 млн 200 тисяч. Це приблизно місячний оклад голови Нафтогазу, Укрпошти та іншого непотрібного держменеджменту країни. Ось в такому порівнянні. Це державний цинізм вищої міри", - пише "Макс Назаров.

"Людське життя коштує так дешево чи це інфляція? Прем'єр Гончарук назвав розмір виплат сім'ям загиблих у катастрофі. По 200 тисяч гривень (менше ніж 8000 доларів). Не дотягує трохи до щомісячної зарплати в Укроборонпромі в 310 тисяч Мустафи Найєма", - задається питанням Олеся Медведєва.

"Сім'ям загиблих в авіакатастрофі виплатять по 200 000грн. Найєм за листопад отримав понад 310 000. Лещенко-близько 588 000", - зазначив Прокопенко Олексій.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер, 8 січня, літак Боїнг 737 регулярного рейсу PS 752 Тегеран - Київ української авіакомпанії МАУ зазнав аварії після зльоту з аеропорту іранського Імама Хомейні.

На борту літака було 167 пасажирів (з 169 зареєстрованих) і 9 членів екіпажу. Ніхто не вижив.

11 січня Іран визнав, що збив український літак.

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