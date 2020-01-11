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11 января 2020, суббота, 22:45 37
Кабмин 2020-01-11T23:45:01+02:00
Українські Новини
Кабмин выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тыс. гривен

Кабмин выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тыс. гривен

Надежда Комендантова
Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Компенсация, Авиакатастрофа, Кабмин, Погибшие в авиакатастрофе
Погибшие в авиакатастрофе. Скриншот facebook/flyuia.ua
Погибшие в авиакатастрофе. Скриншот facebook/flyuia.ua

Кабинет Министров выплатит семьям погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране по 200 тыс. гривен помощи.

Об этом на странице в Facebook написал Премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українськi Новини.

"Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тыс. гривен помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией. Страшная боль от трагедии никогда не пройдет. Мы искренне сочувствуем семьям и близким погибших", - написал он.

По словам Гончарука, государство окажет всестороннюю поддержку и помощь, в том числе юридическую и финансовую.

Кроме того, авиакомпания МАУ соответствии с коллективным договором, осуществит выплаты семьям членов экипажа.

"Наши дипломаты уже работают по всем методам, которые есть в международном правовом поле, чтобы добиться компенсаций от иранской стороны. Понимаю, что никакие компенсации не утолят этой боли, но Украина отстаивает справедливость", - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани официально извинился перед Украиной и родственниками погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, должны вернуть уже на следующей неделе.

Иран признал, что сбил ракетой самолет МАУ 8 января. При этом командующий Военно-воздушными силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что иранские военные силы КСИР по ошибке сбили самолет авиакомпании МАУ.

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