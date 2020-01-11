Кабмин выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тыс. гривен

Кабинет Министров выплатит семьям погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране по 200 тыс. гривен помощи.

Об этом на странице в Facebook написал Премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українськi Новини.

"Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тыс. гривен помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией. Страшная боль от трагедии никогда не пройдет. Мы искренне сочувствуем семьям и близким погибших", - написал он.

По словам Гончарука, государство окажет всестороннюю поддержку и помощь, в том числе юридическую и финансовую.

Кроме того, авиакомпания МАУ соответствии с коллективным договором, осуществит выплаты семьям членов экипажа.

"Наши дипломаты уже работают по всем методам, которые есть в международном правовом поле, чтобы добиться компенсаций от иранской стороны. Понимаю, что никакие компенсации не утолят этой боли, но Украина отстаивает справедливость", - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани официально извинился перед Украиной и родственниками погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, должны вернуть уже на следующей неделе.

Иран признал, что сбил ракетой самолет МАУ 8 января. При этом командующий Военно-воздушными силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что иранские военные силы КСИР по ошибке сбили самолет авиакомпании МАУ.