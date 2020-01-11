"Чорні ящики" збитого в Ірані літака МАУ будуть досліджуватися в Україні

Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації (BEA, Франція) заявляє, що бортові самописці ("чорні ящики") збитого в Ірані літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) будуть досліджуватися в Україні.

Про це йдеться в повідомленні BEA в Twitter, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, бюро підтверджує, що буде присутнім при технічних роботах з розшифровки бортових самописців, які будуть проводитися в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Ісламської Республіки Іран Хасан Рухани офіційно вибачився перед Україною та родичами загиблих в авіакатастрофі літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

Тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, повинні повернути вже на наступному тижні.

Тим часом, Кабмін виплатить сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тис. гривень.