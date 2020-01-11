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  • "Чорні ящики" збитого в Ірані літака МАУ будуть досліджуватися в Україні
11 січня 2020, субота, 23:48 5
Політика 2020-01-12T00:00:01+02:00
Українські Новини
"Чорні ящики" збитого в Ірані літака МАУ будуть досліджуватися в Україні

"Чорні ящики" збитого в Ірані літака МАУ будуть досліджуватися в Україні

Надежда Комендантова
Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані, чорні скриньки
"Чорні ящики" збитого в Ірані літака МАУ. Скріншот відео

Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації (BEA, Франція) заявляє, що бортові самописці ("чорні ящики") збитого в Ірані літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) будуть досліджуватися в Україні.

Про це йдеться в повідомленні BEA в Twitter, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, бюро підтверджує, що буде присутнім при технічних роботах з розшифровки бортових самописців, які будуть проводитися в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Ісламської Республіки Іран Хасан Рухани офіційно вибачився перед Україною та родичами загиблих в авіакатастрофі літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

Тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, повинні повернути вже на наступному тижні.

Тим часом, Кабмін виплатить сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тис. гривень.

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