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11 січня 2020, субота, 11:51 5
Фінанси 2020-01-11T11:54:05+02:00
Українські Новини
На вихідних рубль у київських обмінниках подешевшав

На вихідних рубль у київських обмінниках подешевшав

Надежда Комендантова
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У суботу, 11 січня, середній курс купівлі готівкового рубля в київських обмінниках банків у порівнянні з курсом рубля в п'ятницю, 10 січня, зріс на 1 копійку до 3,46 за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу рубля знизився на 4 копійки до 3,96 за 10 рублів.

Курс рубля на 9 січня в обмінних пунктах Києва:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,46 3,96
Максимальний 3,80 5,00
Мінімальний 2,30 3,86

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю, 3 січня, на 8 коп. в середу, 8 січня, знизився на 28 коп. до 23,94 UAH/USD.

Тим часом, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11-12 січня, на 15,13 коп. до 23,9677 UAH/USD.

Також в суботу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 10 січня на 19,64 коп. до 24,1742 UAH/USD, курс купівлі – знизився на 17,09 коп. до 23,7572 UAH/USD.

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