Гривна на межбанке рухнула после Рождества

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу, 3 января, на 8 коп. в среду, 8 января, снизился на 28 коп. до 23,94 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 23,84-23,88 UAH\/USD, затем котировки снизились до 23,75-23,78 UAH\/USD, после чего установились на уровне 23,92-23,97 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 0,84% с 23,74 UAH\/USD до 23,94 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, в 2019 году население продало валюты на 177 млн долларов больше, чем купило. Также в НБУ полагают, что население постепенно привыкает к режиму плавающего курса гривны. А в 2020 гривна может обвалиться: финансисты сделали прогноз курса валют на год. Кроме того, в 2019 году международные резервы выросли на 22% и на 1 января 2020 составили 25,3 млрд долларов (в эквиваленте). Такой объем резервов не только превысил последний прогноз Национального банка (23 млрд долларов в эквиваленте), но и достиг семилетнего максимума.