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08 января 2020, среда, 18:24 56
Экономика 2020-01-08T19:00:01+02:00
Українські Новини
Гривна на межбанке рухнула после Рождества

Гривна на межбанке рухнула после Рождества

Анна Рудык
Курс гривны, Межбанк, Курс валют
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу, 3 января, на 8 коп. в среду, 8 января, снизился на 28 коп. до 23,94 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 23,84-23,88 UAH/USD, затем котировки снизились до 23,75-23,78 UAH/USD, после чего установились на уровне 23,92-23,97 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 0,84% с 23,74 UAH/USD до 23,94 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году население продало валюты на 177 млн долларов больше, чем купило. Также в НБУ полагают, что население постепенно привыкает к режиму плавающего курса гривны.

А в 2020 гривна может обвалиться: финансисты сделали прогноз курса валют на год.

Кроме того, в 2019 году международные резервы выросли на 22% и на 1 января 2020 составили 25,3 млрд долларов (в эквиваленте). Такой объем резервов не только превысил последний прогноз Национального банка (23 млрд долларов в эквиваленте), но и достиг семилетнего максимума.

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