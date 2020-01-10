Рубль после резкого подорожания начал падать в киевских обменниках

В то время, как доллар и евро снова взлетели, в пятницу, 10 января, средний курс покупки наличного рубля в обменниках киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 9 января, понизился на 1 копейку до 3,42 за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи рубля повысился на 4 копейки до 4,00 за 10 рублей.

Курс рубля на 9 января в обменных пунктах Киева:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,42 4,00 Максимальный 3,80 5,00 Минимальный 2,30 3,86

Как сообщали Українські Новини, Всемирный банк прогнозирует глобальный экономический рост в 2020 году на уровне 2,5%, поскольку инвестиции и торговля постепенно восстанавливаются после значительного ослабления в 2019 году.

Также в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 9 января на 10,74 коп. до 24,3745 UAH/USD, курс покупки повысился на 12,33 коп. до 23,8884 UAH/USD.