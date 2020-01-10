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10 січня 2020, пʼятниця, 15:54 22
Верховна Рада і партії 2020-01-10T16:40:06+02:00
Українські Новини
Фото дня: Вакарчук на дикому пляжі в Таїланді відпочиває від робочих буднів

Фото дня: Вакарчук на дикому пляжі в Таїланді відпочиває від робочих буднів

Ярина Вацяк
Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані, відпочинок, Таїланд, Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук в Таїланді. Фото: PortnovUA
Святослав Вакарчук в Таїланді. Фото: PortnovUA

Депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Святослав Вакарчук відпочиває на дикому пляжі в Таїланді, в той час, як вся Україна стежить за трагедією з літаком МАУ в Ірані.

Фото з відпочинку депутата оприлюднив колишній заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов в своєму Telegram-каналі.

"Розглядає, як там у нього справи, поки поруч нікого", - підписав фото він.

Також Портнов іронічно зазначив під одним із фото, що Вакарчук "тут стурбований ситуацією на Близькому Сході".

Святослав Вакарчук в Таїланді. Фото: PortnovUAСвятослав Вакарчук в Таїланді. Фото: PortnovUA

Як йдеться в Telegram-каналі "Политика Страны", на недавньому нічній нараді за участю президента по катастрофі Боїнга був відсутній голова СБУ Баканов (він був в Куршевелі), а також глава Офісу президента Богдан (він теж був в Альпах, а потім махнув на китайський острів Хайнань).

Як повідомляли Українські Новини, після того, як ЗМІ оприлюднили фото Зеленського в Омані, Офіс Президента повідомив, що президент прибув в Оман, де у нього найближчим часом заплановані зустрічі на найвищому рівні.

У четвер, 8 січня, після того, як літаків Боїнг 737 української авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" зазнав аварії після зльоту з аеропорту іранського Імама Хомейні, Зеленський повернувся до Києва.

 

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