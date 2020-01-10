Вакарчук проводит новогодние каникулы на пляжах Таиланда, появились фото и видео

Появилось фото лидера "Голоса" Святослава Вакарчука, который отдыхает на пляже в Таиланде. Народный депутат Украины, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук проводит свои новогодние каникулы в Таиланде рядом с городом Пхукет. Об этом сообщил телеграм-канал "Влада Українська"

В сети появилась фотография политика, который загорает на пляже Таиланда.

"Ситуация воняет. Наш самолет разбросано под Тегераном, политики друг друга хуже - по лыжных курортах. А где в эти страшные дни находится лучший из лучших, лидер демократической оппозиции и совесть нации Славко Вакарчук? Лидер партии "Голос" загорает в Таиланде! Рядом с Пхукетом, если вы понимаете о чем я", - говорится в сообщении.

Также опубликовано видео с Вакарчуком.

Тем временем Баканов в новогодние праздники отдыхает на элитном горнолыжном курорте во французских Альпах - Куршевеле.

В то же время, Зеленский с семьей покинул Украину для отдыха в Омане.