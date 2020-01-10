підписатися на розсилку
23.85 24.35
25.75 26.8
˟
  • Новини
  • Світ
  • Місце катастрофи літака МАУ зачищене і не оточене, орудують мародери, - ЗМІ США
10 січня 2020, пʼятниця, 15:09 10
Світ 2020-01-10T15:32:23+02:00
Українські Новини
Місце катастрофи літака МАУ зачищене і не оточене, орудують мародери, - ЗМІ США

Місце катастрофи літака МАУ зачищене і не оточене, орудують мародери, - ЗМІ США

Ольга Фандорина
Територія падіння літака зачищена. Фото: @elizapalmer
Територія падіння літака зачищена. Фото: @elizapalmer

Влада Ірану практично повністю зачистили місце падіння українського літака. Всі уламки вивезено, тепер прибирають сміття. Про це в п'ятницю, 10 січня, повідомляє кореспондент CBS News Елізабет Палмер в Twitter.

"Журналісти CBS тільки що відвідали місце аварії літака МАУ на захід від Тегерана. Дев'ять ранку за місцевим часом. За словами місцевих жителів, майже всі уламки літака були прибрані вчора. Зараз місце падіння очищають від сміття", - повідомила Палмер.

За її словами, представників служб безпеки на місці немає, ніякого оточення території і ніяких ознак яких-небудь слідчих. За словами очевидця, поліція розганяє людей, які бродять по території", а мародери збирають речі з землі.

Як повідомляли Українські Новини, всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані, який 8 січня незабаром після вильоту до Києва з аеропорту Тегерана зазнав аварії.

Слідча комісія має 4 версії катастрофи українського літака в Ірані.

Канадська, американська і британська розвідка звинувачує Іран у ненавмисному ракетний удар по українському літаку. За даними Bellingcat, збила літак МАУ ракета могла вилетіти з бази Ірану.
Новини
Суд Швейцарії зобов'язав Росію виплатити Україні понад $80 млн за втрату Криму 15:29
Зарплата гендиректора "Укрпошти" до 2020 року зросте до 1,9 млн гривень на місяць 15:25 Документ
Територія падіння літака зачищена. Фото: @elizapalmer
Місце катастрофи літака МАУ зачищене і не оточене, орудують мародери, - ЗМІ США 15:09
Львів має намір придбати 50 трамваїв, 100 тролейбусів до 2024 14:46
На шляху до українського Boeing супутник зафіксував тепловий слід іранських ракет, - американські ЗМІ 14:36
більше новин
Комісія відпрацьовує 4 основні версії катастрофи літака МАУ, - секретар РНБО 12:15
НАБУ відкрило справу про можливі зловживання Баканова 12:10
НБУ обвалив гривню: офіційний курс валют на четвер 06:00
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
Палаючі уламки врізалися в будинок: з'явилося нове відео моменту аварії літака МАУ 10:28
Компанія "Портінвест" незаконно отримує лінійні знижки на портові збори, — юрист 19:01
більше новин
Новий тариф на розподіл для АТ "Дніпрогаз" на 40% менше собівартості доставки газу споживачам 16:15 Прес-реліз
НАБУ відкрило справу про можливі зловживання Баканова 12:10
На Донбасі при обстрілах бойовиків загинув боєць ЗСУ, ще один поранений 08:25
Кабмін підвищив оклад генпрокурора в 2,5 рази 12:10
Стало відомо, скільки Україна виплатить МВФ в цьому році 11:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok