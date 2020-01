Місце катастрофи літака МАУ зачищене і не оточене, орудують мародери, - ЗМІ США

"Журналісти CBS тільки що відвідали місце аварії літака МАУ на захід від Тегерана. Дев'ять ранку за місцевим часом. За словами місцевих жителів, майже всі уламки літака були прибрані вчора. Зараз місце падіння очищають від сміття", - повідомила Палмер.

За її словами, представників служб безпеки на місці немає, ніякого оточення території і ніяких ознак яких-небудь слідчих. За словами очевидця, поліція розганяє людей, які бродять по території", а мародери збирають речі з землі.

CBS crew just visited the #Ukrainian airlines crash site west of Tehran. Nine am local time. Virtually all pieces of the plane were removed yesterday - say locals. Scavengers now picking site clean. No security. Not cordoned off. No sign of any investigators. pic.twitter.com/hhNJyokhjq