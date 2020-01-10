Іран назвав брехнею звинувачення в його бік

Іран назвав брехнею звинувачення в ураженні літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані (Іран) 8 січня ракетою.

Про це йдеться в повідомленні іранського державного агентства IRNA з посиланням на заяву уряду Ірану, передають Українські Новини

"Це брехня, і ніхто не візьме на себе відповідальність за велику брехню", - сказав представник уряду Ірану Алі Рабей.

Він назвав опубліковані новини про те, що 2 ракети вразили український літак добре розрахованим кроком психологічної операції США.

"Викликає жаль той факт, що система психологічних операцій уряду США і його поінформовані або необізнані союзники додають солі до страждань загиблих сімей за допомогою цієї брехні", - йдеться в заяві уряду Ірану.

У заяві також рекомендувалося уряду США стежити за результатами слідчого комітету, а не брехати і розробляти психологічні операції.

Як повідомляли Українські Новини, 11 українців, 82 іранця та 63 канадця, 10 шведів, 4 афганця, 3 німця і 3 британця загинули в результаті аварії літака МАУ в Ірані.

Прем'єр-міністр Великобританії Джонсон заявив, що літак МАУ могла збити іранська ракета.

За інформацією Newsweek, іранські зенітні ракетні системи (ЗРС) помилково збили україській літак. Він отримав удар ракетною системою "земля-повітря" Тор-М1, вважають представники розвідки США і Іраку.

Джастін Трюдо оголосив, що український літак МАУ збила іранська ракета.

Трамп виключив несправність літака МАУ з версій катастрофи.