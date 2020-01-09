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09 января 2020, четверг, 22:10 570
Америка 2020-01-09T22:10:26+02:00
Українські Новини
Джастин Трюдо объявил, что украинский самолет МАУ сбила иранская ракета

Джастин Трюдо объявил, что украинский самолет МАУ сбила иранская ракета

Ольга Фандорина
Джастин Трюдо, Канада, Авиакатастрофа самолета МАУ в Паранде, Крушение самолета МАУ в Паранде

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранской ракетой. Прямой эфир конференции можно посмотреть в Twitter.

Об этом Трюдо сообщил на пресс-конференции в Оттаве четверг, 9 января, отвечая на вопросы журналистов.

"У нас есть разведка из нескольких источников... Разведка указывает, что самолет был сбит иранской ракетой земля-воздух. Это вполне могло быть непреднамеренно", – сказал он.

Как сообщали Українські Новини, по информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украиский самолет. Он получил удар ракетной системой "земля-воздух" Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака. 

Трамп исключил неисправность самолета МАУ из версий крушения.

Телеканал США сообщил о двух пусках ракет по самолету МАУ, зафиксированных разведкой.

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