Джастин Трюдо объявил, что украинский самолет МАУ сбила иранская ракета

Об этом Трюдо сообщил на пресс-конференции в Оттаве четверг, 9 января, отвечая на вопросы журналистов.

"У нас есть разведка из нескольких источников... Разведка указывает, что самолет был сбит иранской ракетой земля-воздух. Это вполне могло быть непреднамеренно", – сказал он.

Canadian Prime Minister Justin Trudeau says a passenger plane that came down in Tehran was shot down by an Iranian surface-to-air missile.



Read the latest here: https://t.co/sJOTNRMK1c pic.twitter.com/mmMXzoDsLo