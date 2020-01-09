Джастин Трюдо объявил, что украинский самолет МАУ сбила иранская ракета

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранской ракетой. Прямой эфир конференции можно посмотреть в Twitter.

Об этом Трюдо сообщил на пресс-конференции в Оттаве четверг, 9 января, отвечая на вопросы журналистов.

"У нас есть разведка из нескольких источников... Разведка указывает, что самолет был сбит иранской ракетой земля-воздух. Это вполне могло быть непреднамеренно", – сказал он.

Canadian Prime Minister Justin Trudeau says a passenger plane that came down in Tehran was shot down by an Iranian surface-to-air missile.

Read the latest here: https://t.co/sJOTNRMK1c pic.twitter.com/mmMXzoDsLo — Sky News (@SkyNews) January 9, 2020

Как сообщали Українські Новини, по информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украиский самолет. Он получил удар ракетной системой "земля-воздух" Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака.

Трамп исключил неисправность самолета МАУ из версий крушения.

Телеканал США сообщил о двух пусках ракет по самолету МАУ, зафиксированных разведкой.