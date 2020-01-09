Президент Ирана пообещал Зеленскому полный доступ к расследованию и прозрачность

Президент Ирана Хасан Рухани во время телефонного разговора заверил Президента Владимира Зеленского в предоставлении украинским экспертам оперативного доступа ко всем необходимым данным, связанным с крушением самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране (Иран) 8 января.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в четверг, во время телефонного разговора с Рухани, Зеленский отметил, что украинская сторона уже начала работу в Иране, приобщившись к расследованию причин катастрофы самолета МАУ.

Иранская сторона заверила в полном взаимодействии для проведения расследования и установления причин трагедии.

В частности, Рухани отметил, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным.

Президент Украины выразил соболезнования иранскому главе государства в связи с гибелью граждан Ирана в результате катастрофы самолета.

Как сообщали Українські Новини, Иран опроверг информацию об отказе передавать черные ящики самолета МАУ.

Комиссия по расследованию крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране отрабатывает 4 основные версии катастрофы.