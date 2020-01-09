подписаться на рассылку
23.65 24.25
25.75 26.6
˟
  • Новости
  • Политика
  • Президент Ирана пообещал Зеленскому полный доступ к расследованию и прозрачность
09 января 2020, четверг, 19:13 17
Политика 2020-01-09T19:45:02+02:00
Українські Новини
Президент Ирана пообещал Зеленскому полный доступ к расследованию и прозрачность

Президент Ирана пообещал Зеленскому полный доступ к расследованию и прозрачность

Ольга Фандорина
Иран, Хасан Рухани, Авиакатастрофа, МАУ

Президент Ирана Хасан Рухани во время телефонного разговора заверил Президента Владимира Зеленского в предоставлении украинским экспертам оперативного доступа ко всем необходимым данным, связанным с крушением самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране (Иран) 8 января.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в четверг, во время телефонного разговора с Рухани, Зеленский отметил, что украинская сторона уже начала работу в Иране, приобщившись к расследованию причин катастрофы самолета МАУ.

Иранская сторона заверила в полном взаимодействии для проведения расследования и установления причин трагедии.

В частности, Рухани отметил, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным.

Президент Украины выразил соболезнования иранскому главе государства в связи с гибелью граждан Ирана в результате катастрофы самолета.

Как сообщали Українські Новини, Иран опроверг информацию об отказе передавать черные ящики самолета МАУ.

Комиссия по расследованию крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране отрабатывает 4 основные версии катастрофы.

Больше новостей о: Иран Хасан Рухани Авиакатастрофа МАУ

Новости
Стали известны причины выхода Меган Маркл и Принца Гарри из королевской семьи 19:47
Штаб по расследованию крушения самолета МАУ говорит, что ещё слишком ранно озвучивать конкретные детали 19:36
Насилие в семье. Фото: imluxx.ru
В 2019 году в украинских селах с насилием в семье сталкивались 5% женщин, - ООН 19:35
Президент Ирана пообещал Зеленскому полный доступ к расследованию и прозрачность 19:13
На Донбассе при обстреле боевиков ранен украинский военный 19:10
больше новостей
Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе 20:59
Сегодня у Порошенко допрос в ГБР 08:45
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Авиакатастрофа Boeing-737 - украинским авиакомпаниям запретили полеты и над Ираком: онлайн трансляция 22:12 Обновляется
Зеленский срочно возвращается из Омана из-за авиакатастрофы МАУ 09:04
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Появились первые фото и видео крушения самолета МАУ в Иране 08:26
больше новостей
Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе 20:59
Турция обещает поднять вопрос деоккупации Крыма и освобождения пленных в ходе визита Путина 12:47
Сегодня у Порошенко допрос в ГБР 08:45
НАБУ открыло дело о возможных злоупотреблениях Баканова 12:10
Зеленский срочно возвращается из Омана из-за авиакатастрофы МАУ 09:04
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok