Штаб по расследованию крушения самолета МАУ говорит, что еще слишком рано озвучивать конкретные детали

Расследование крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране (Иран) находится на слишком раннем этапе, чтобы озвучивать конкретные детали авиакатастрофы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Владимира Зеленского со ссылкой за совещание оперативного штаба по вопросам крушения самолета, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в четверг Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по вопросам катастрофы самолета.

Украинская группа из 45 специалистов уже работает над расследованием причин трагедии. Рассматривается несколько версий причин авиакатастрофы.

Эксперты проводят осмотр деталей самолета и сбор ДНК родственников погибших с целью идентификации тел и их дальнейшей репатриации. На данный момент эксперты собрали материал у родственников 9 из 11 жертв трагедии.

Также сообщается, что Президент консультируется с международными партнерами по поводу расследования катастрофы.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Ирана пообещал Зеленскому полный доступ к расследованию и прозрачность.

Иран опроверг информацию об отказе передавать черные ящики самолета МАУ.

Комиссия по расследованию крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране отрабатывает 4 основные версии катастрофы.