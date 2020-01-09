У 2019 продукти і освіта подорожчали, а комуналка і одяг впали в ціні

В 2019 році споживчі ціни підвищилися на 4,1%. Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

У грудні дефляція становила 0,2%.

У тому числі ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в 2019 році підвищилися на 4,8% (за грудень – не змінилися), на одяг і взуття - знизилися на 2,3% (за грудень знизилися на 3,4%), на житлово-комунальні послуги – знизилися на 1,9% (за грудень знизилися на 2,3%), на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, - підвищилися на 3,8% (за грудень знизилися на 0,3%), на освіту - підвищилися на 13,5% (за грудень не змінилися).

У порівнянні з груднем 2018 року в грудні 2019 року споживчі ціни підвищилися на 4,1%.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ знизив облікову ставку на рекордні 2 відсотки - до 13,5%.

Також експерти дали прогноз, що буде з цінами, зарплатами і курсом долара в I кварталі.

Раніше інфляція в Україні сповільнилася: ціни на продукти, пальне та послуги зростають повільніше.