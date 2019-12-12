НБУ снизил учетную ставку на рекордные 2 процента - до 13,5%

Национальный банк снизил учетную ставку с 15,5% до 13,5%.

Об этом говорится в сообщении НБУ по результатам заседания монетарного комитета, передают Українськi Новини.

В ноябре 2019 потребительская инфляция стремительно замедлилась - до 5,1% в годовом измерении, что было ниже ожиданий Национального банка.

Таким образом, инфляция в ноябре достигла среднесрочной цели 5%, которую Национальный банк задекларировал в 2015 году.

В основе этой устойчивой тенденции - постепенное ослабление фундаментального давления на цены, признаком которого является замедление базовой инфляции, а также снижение цен на энергоносители.

Инфляция существенно замедлилась вследствие, как укрепления обменного курса гривны, так и улучшения инфляционных ожиданий.

Эти факторы нивелировали давление на цены со стороны устойчивого потребительского спроса и слабого урожая отдельных овощей.

Согласно октябрьскому прогнозу, Национальный банк ожидает снижение учетной ставки до 8%.

Обновленный прогноз будет обнародован в рамках очередного пересмотра макроэкономического прогноза в январе.

В нем будут учтены, в частности, влияние на будущую инфляцию со стороны потребительского спроса и ситуации на валютном рынке.

Кроме того, Национальный банк продолжит учитывать ход ключевых внутренних реформ.

Речь идет как о реформах, предусмотренных меморандумом о взаимодействии между правительством и Национальным банком, так и о судебной реформе как необходимой предпосылке обеспечения верховенства права в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, с 4 марта 2015 года НБУ повысил учетную ставку с 19,5% до 30%.

Затем НБУ неоднократно сохранял учетную ставку на уровне 30%.

28 августа 2015 года НБУ снизил учетную ставку до 27%, а 25 сентября 2015 - до 22%.

С 22 апреля 2016 года Национальный банк снизил учетную ставку с 22% до 19%, 27 мая 2016 - с 19% до 18%, 24 июня - с 18% до 16,5%.

29 июля 2016 НБУ снизил учетную ставку с 16,5% до 15,5%, с 16 сентября 2016 - с 15,5% до 15%.

28 октября 2016 НБУ снизил учетную ставку с 15% до 14%, а в декабре 2016 и январе 2017 - сохранил на уровне 14%, в апреле 2017 - снизил до 13%, в мае 2017 - снизил до 12,5%, в октябре - повысил до 13,5%, в декабре 2017 - до 14,5%, в январе - до 16%, в марте 2018 - до 17%, в июле 2018 - до 17,5%, в сентябре 2018 - до 18%, в апреле 2019 – снизил до 17,5%, в июле 2019 – до 17%, в сентябре 2019 – до 16,5%, в октябре 2019 – до 15,5%.

Также и инфляция в Украине замедлилась: цены на продукты, топливо и услуги растут медленнее.