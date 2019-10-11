Инфляция в Украине замедлилась: цены на продукты, топливо и услуги растут медленнее

Фактический показатель инфляции в сентябре был ниже траектории официального прогноза Национального банка. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини.

Отмечается, что в сентябре потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 7,5% (в августе 8,8%). В месячном измерении цены выросли на 0,7%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики.

Фактический показатель инфляции был ниже официального прогноза (7,7%), который опубликован в "инфляционном отчете". В сентябре были ниже, чем ожидалось, темпы роста базовой инфляции, административно-регулируемых цен и цен на топливо, благодаря дальнейшему укреплению гривны.

Это перевесило влияние от все более высоких, чем прогнозировалось, темпов роста цен на сырые продукты питания. Базовая инфляция продолжила замедляться и в годовом измерении в сентябре и составила 6,5%.

Указывается, что жесткая монетарная политика сдерживала давление на цены, в частности через канал обменного курса. Наиболее это отразилось в ценах на непродовольственные товары, имеющие высокую долю импорта в себестоимости, их рост замедлился до 0,4% г / г.

В частности, снизились темпы роста цен на мебель, текстиль, канцелярские товары, фармацевтическую продукцию, ювелирные изделия.

Темпы роста цен на продукты питания с высокой степенью обработки также снизились (до 8,4% г / г). Низкими темпами росли цены на хлеб, а также мясные продукты.

Подорожание услуг также замедлилось (до 13,1% г / г) в результате благоприятной ситуации на валютном рынке и определенного замедления роста заработных плат.

Отмечается, что меньшими темпами росли цены на услуги с высокой долей импорта в себестоимости.

Рост цен на сырые продукты питания замедлился (до 8,6% г / г). Замедлился рост цен на продукцию животноводства, в частности, все виды мяса и молоко, а цены на яйца и в дальнейшем снижались.

Высокий урожай пшеницы способствовал замедлению роста цен на муку. Продолжалось снижение темпов роста административно регулируемых цен (до 14,1% г / г).

Стоимость природного газа для населения уменьшилась, учитывая его удешевление на мировых рынках и изменение в июне подходов к расчету тарифов для домохозяйств.

Цены на топливо также продолжили снижаться (на 8,2% г / г) вследствие удешевления нефти на мировых рынках и благоприятную ситуацию на валютном рынке.

Как отмечают в Нацбанке, фактические показатели ценовой динамики свидетельствуют, что инфляционное давление ослабляется, в частности, из-за жесткой монетарной политики НБУ, что проявилось прежде всего через канал обменного курса гривны.

Как сообщали Українські Новини, в августе дефляция составила 0,3%, в январе-августе – инфляция 2,7%.

По консенсус-прогнозу главных экономических показателей в Украине на IV квартал 2019 года, до конца которого осталось менее 100 дней, цены в стране будут расти, а инфляция, фактический показатель которой приблизился к траектории официального прогноза Национального банка, может достигнуть до конца года показателя в 8%.