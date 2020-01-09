В Ірані заявили, що пілот літака МАУ не отримував радіоповідомлень про незвичайні обставини

Організація цивільної авіації Ірану заявила, що, за попередніми даними, літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (Київ), який зазнав аварії в Тегерані (Іран) 8 січня, повертався в аеропорт вильоту після виявлення проблеми.

Про це йдеться в повідомленні відомства, передають Українські Новини.

"Траєкторія польоту літака вказує на те, що літак спочатку прямував на захід, потім повернув відразу після виявлення проблеми і прямував назад в аеропорт", - сказано в ньому.

Глава Організація цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде зазначив, що чорні ящики були знайдені і передані слідчим, при цьому реєстратор польотної інформації (FDR), і диктофон кабіни (CVR) були пошкоджені в результаті нещасного випадку, однак в обох пристроях є пам'ять.

Він розповів, що, згідно з попереднім звітом про розслідування авіаційних подій, літак піднявся на висоту 8 тис. футів (близько 2 439 м), потім інформація про літак зник з екранів радарів, після чого літак впав на землю і розбився.

Наголошується, що пілот не отримував ніяких радіоповідомлень про незвичайні обставини, а згідно з повідомленнями очевидців (люди на землі і льотний екіпаж, який перебував на висоті), спостерігалося загоряння літака, а після зіткнення з землею стався вибух.

Документація з місця події показує, що перше зіткнення літака з землею відбулося в зоні парку розваг.

Крім того, Абедзаде заявив, що група з розслідування авіаційних пригод, у відповідності зі стандартами Чиказької конвенції, запропонувала всім державам, визнаним зацікавленими сторонами, надіслати своїх представників для участі в процесі розслідування і призначити свою власну спеціалізовану групу.

Він уточнив, що первісне повідомлення було направлено Україні як країні реєстрації літака, США як виробника, Швеції і Канаді як країнам-заявникам, громадяни яких знаходилися в літаку.

Як повідомляли Українські Новини, Іран спростував інформацію про відмову передавати чорні ящики літака МАУ.

Раніше літак з українськими експертами приземлився в Тегерані (Іран), щоб розслідувати катастрофу українського літака МАУ.