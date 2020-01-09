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09 января 2020, четверг, 14:09 10
Внешняя политика 2020-01-09T14:10:46+02:00
Українські Новини
Иран опроверг информацию об отказе передавать черные ящики самолета МАУ

Иран опроверг информацию об отказе передавать черные ящики самолета МАУ

Таня Войтюк
Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Boeing-737, Иран, МАУ
Крушение самолета МАУ в Иране. Фото:@isna_farsi
Крушение самолета МАУ в Иране. Фото:@isna_farsi

После авиакатастрофы 8 января в Иране, в которой потерпел крушение украинский самолет МАУ, Тегеран офицально сообщил, что не отказывался от возможной передачи черных ящиков компании Boeing, а информация в СМИ были неправильной.

Об этом заявил глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, передает пресс-служба ведомства.

В частности, Абедзаде раскритиковал вчерашнюю информацию об отказе Ирана передавать черные ящики и сотрудничать с США и Boeing. Он также назвал эти данные ложными, а информацию в СМИ - ошибкой журналистов.

Вчера появилась информация о том, что Иран не передаст черные ящики разбившегося самолета компании Boeing. Слова об отказе приписывали главе Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

Ранее Українські Новини писали, что самолет с украинскими экспертами приземлился в Тегеране (Иран), чтобы расследовать крушение украинского самолета МАУ. Также комиссия начала отрабатывать 4 основные версии катастрофы самолета МАУ, одна из которых связана с российской ракетой.

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