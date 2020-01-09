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09 січня 2020, четвер, 14:52 3
Економіка 2020-01-09T14:58:55+02:00
Українські Новини
"Нафтогаз" не планує укладати нові домовленості з "Газпромом"

"Нафтогаз" не планує укладати нові домовленості з "Газпромом"

Таня Войтюк
Нафтогаз, транзит газу, Газпром, Газ
Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua
Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", яка підписала 5-річний контракт на транзит газу, не веде переговорів з компанією "Газпром" (Росія) про прямі постачання природного газу.

Про це на пресконференції повідомив виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко, передають Українські Новини.

"Ніяких нових контрактів, нових домовленостей або якогось процесу з приводу домовленостей немає. Наразі, принаймні, з боку "Нафтогазу" жодної розмови про прямі поставки немає", - зазначив він.

При цьому він підкреслив, що зараз немає ніяких законодавчих обмежень, для того, щоб усі користувачі газотранспортної системи (ГТС) прийшли до оператора і забронювали потужності на точках "входу" з боку Росії та почали отримувати газ від "Газпрому" за прямими поставками.

Своєю чергою, директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон повідомив, що наразі потужності ГТС забронював тільки "Нафтогаз".

"Більш того, до нас ніхто не звертався з такими ідеями", - підсумував він.

Як повідомляли Українські Новини, 30 грудня "Нафтогаз України", державна компанія "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" і компанія "Газпром" підписали договір на транзит російського газу в Європу через територію України до 2020 року.

Україна і Росія домовилися, що по новому контракту про транзит газу на 5 років, який може бути продовжений після 2024 року, обсяг транзиту в 2020 році складе 65 млрд куб. м газу, а в 2021-2024 роках – 40 млрд куб. м газу.

Нагадаємо, Україна скоротила транзит російського газу 1 січня.

Раніше 27 грудня "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,918 млрд доларів на виконання рішення Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма.

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