Украина и "Газпром" подписали мировое соглашение о наложенном АМКУ штрафе

Украина и компания "Газпром" (Россия) подписали мировое соглашение об отказе Украины от наложенного Антимонопольным комитетом (АМКУ) штрафа в размере 7,4 млрд долларов на "Газпром" за злоупотребление монопольным положением.

Об этом написал замминистра юстиции уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Иван Лищина на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Украина и "Газпром" подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию", - написал он.

Также Лищина подчеркнул, что подписание договора открывает путь к заключению долгосрочных контрактов на транспортировку газа между Национальной акционерной компанией "Нефтегаз Украины" и "Газпромом".

Как сообщали Українські Новини, начавшиеся 26 декабря трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Европейским Союзом по транзиту природного газа продолжались в воскресенье в Вене (Австрия).

Кабмин одобрил мировое соглашение между Украиной и "Газпромом" о наложенном АМКУ штрафе на российскую компанию в 7,4 млрд долларов.

Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.