"Нефтегаз" и "Газпром" подписали 5-летний контракт на транзит газа

После того, как Кабмин одобрил договор с "Газпромом" на транзит газа в 2020-2024, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на газовом рынке.

Об этом написал Президент Украины на своей странице на Facebook.

"Конец года, но не достижений. Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим минимум более $ 7 млрд. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет. Украинская ГТС будет загружена, а это - энергетическая безопасность и благосостояние украинский! Минимально гарантированная прокачка - 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Фактически же прокачивать можем больше. Европа знает, что мы не подведем в энергетической безопасности", - заявил Президент.

Также Зеленский отметил, что украинская газотранспортная система (ГТС) может прокачивать больше газа, чем минимально предусмотренные объемы контрактом с "Газпромом".

В свою очередь в российских СМИ со ссылкой на главу "Газпрома" Алексея Миллера сообщается, что Россия и Украина подписали соглашения для реализации транзита газа.

В свою очередь, "Нефтегаз" сообщает, что в пакет договоренностей входит: межоператорское соглашение между "Оператором ГТС Украины" и "Газпромом", которое определяет технические регламенты и правила взаимодействия между операторами смежных сетей; договор об организации транзита между "Нефтегазом" и "Газпромом", в котором зафиксированы условия и объемы транзита на ближайшие 5 лет; мировое соглашение между "Нефтегазом" и "Газпромом", согласно которому стороны отказываются от взаимных претензий по контрактакм 2009 года.

Кроме того "Нефтегаз" отметил заинтересованность "Газпрома" в возможности в будущем возобновить поставки газа в Украину с учетом принципа формирования стоимости газа на базе цены европейского хаба NCG.

При этом, вопрос о поставках газа не является частью пакетных договоренностей.

Кроме того, подписанные соглашения также не касаются вопроса судебных исков предприятий группы "Нетегаз" против Российской Федерации о захваченных активов группы в Крыму.

"Главным результатом договоренностей является получение почти 3 млрд долларов от "Газпрома" и то, что украинская ГТС будет загружена и сможет следующие пять лет работать безубыточно. Транзит не будет прерван, и его будет осуществлять независимый сертифицированный оператор. Кроме того, отменяются многочисленные риски, в том числе, для финансовой системы страны, которые могли реализоваться в случае прекращения транзита. Мы благодарны Европейской Комиссии за ее последовательную позицию, свидетельствует о признании надежности и эффективности украинской ГТС, а также американским партнерам за поддержку энергетической безопасности на европейском континенте", - подытожил председатель правления "Нефтегаза" Андрей Коболев.

Исполнительный директор группы "Нефтегаз" Юрий Витренко в соцсети Facebook отметил, что стороны подписали контракт дистанционно, он от имени "Нефтегаза" в Вене, а глава "Газпрома" Алексей Миллер в Санкт-Петербуге.