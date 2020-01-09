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09 січня 2020, четвер, 14:50 4
Судова влада 2020-01-09T14:55:18+02:00
Українські Новини
Суд продовжив арешт "мінера" мосту Метро до 16 лютого

Суд продовжив арешт "мінера" мосту Метро до 16 лютого

Елизавета Драбкина
Міст Метро, Мінування мосту, Олексій Белько
Суд над Олексієм Белько. Украфото
Суд над Олексієм Белько. Украфото

Дніпровський районний суд Києва продовжив арешт колишнього військовослужбовця Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро, до 16 лютого.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Києва, передають Українські Новини.

"За клопотанням столичної прокуратури суд продовжив строк тримання під вартою чоловіку, який 18 вересня 2019 року здійснив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на столичному мосту Метро", - сказано в ньому.

Крім того, суд за клопотанням прокурора продовжив термін попереднього розслідування у зазначеному кримінальному провадженні до 17 лютого.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу.

Зазначається, що станом на 9 січня заставу не внесено.

Як повідомляли Українські Новини, Белько перевезли в Київський міський центр судово-психіатричної експертизи.

20 вересня 2019 року Дніпровський районний суд Києва заарештував Белько із заставою 288 тис. гривень.

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