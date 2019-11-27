Угрожавший взорвать мост Метро экс-военный пройдет судебно-психиатрическую экспертизу

Угрожавшего взорвать мост Метро бывшего военнослужащего Алексея Белько перевезли в Киевский городской центр судебно-психиатрической экспертизы.

Об этом сообщил его адвокат Маси Найем в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Он сообщил, что в среду не будет судебного заседания, так как Белько находился в центре.

"Сегодня оно снова не состоится, потому что Алексея уже перевезли в Киевский городской центр судебно-психиатрической экспертизы для проведения стационарной комиссионной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы", - написал защитник.

Найем сообщил, что он согласен с таким постановлением суда, но ему не сообщили о времени транспортировки подзащитного.

Также он написал, что следующее судебное заседание состоится 9 декабря в 11:45.

Как сообщали Українськi Новини, защита угрожавшего взорвать мост Метро бывшего военнослужащего Алексея Белько обжаловала его арест с залогом 288 тыс. гривен.

Ранее, 20 сентября, Днепровский районный суд Киева арестовал с залогом на сумму 288 тыс. гривен бывшего военнослужащего Алексея Белько.