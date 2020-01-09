підписатися на розсилку
23.65 24.25
25.75 26.6
˟
09 січня 2020, четвер, 13:54 9
Президент 2020-01-09T14:10:39+02:00
Українські Новини
Зеленський запросив Швецію приєднатися до розслідування катастрофи літака МАУ

Зеленський запросив Швецію приєднатися до розслідування катастрофи літака МАУ

Ярина Вацяк
Іран, Швеція, Володимир Зеленський, МАУ, Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані

Президент Володимир Зеленський запросив Швецію приєднатися до розслідування причин краху 8 січня літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Льовен. Глава Української держави висловив співчуття та передав слова підтримки для рідних і близьких громадян Швеції, які загинули внаслідок авіакатастрофи в Ірані", - сказано в ньому.

Зеленський поінформував Левена про те, що в Іран прибула група українських експертів, які будуть залучені до розслідування обставин авіакатастрофи.

"Ми докладаємо всіх зусиль для з'ясування причин цієї авіакатастрофи і готові тісно співпрацювати в цьому з Швецією. Наше завдання - дізнатися правду. Це головне", - сказав Президент України і запросив Швеції приєднатися до розслідування.

Зеленський зазначив, що Україна цілодобово перебуває на зв'язку з групою спеціалістів в Тегерані і буде інформувати партнерів про перебіг розслідування.

У свою чергу Левен запевнив, що Швеція готова допомогти всіма можливими засобами у забезпеченні прозорого розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, 8 січня незабаром після вильоту до Києва з аеропорту Тегерана рейсовий літак Boeing української МАУ зазнав аварії.

Внаслідок катастрофи загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

9 членів екіпажу та 2 пасажирів були громадянами України.

Серед загиблих пасажирів було також 82 громадянини Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, за 3 - Німеччини і Великобританії.

Комісія з розслідування причин катастрофи літака відпрацьовує 4 основні версії авіакатастрофи: ураження літака зенітним ракетним комплексом, зіткнення з безпілотним літальним апаратом, руйнування і вибух двигуна з технічних причин і вибух всередині літака внасілідок терористичного акту.

Як повідомляли Українські Новини, через добу після аварії Boeing-737 від авіакомпанії МАУ Іран опублікував звіт про причини авіакатастрофи.

Також українським авіакомпаніям були заборонені польоти в повітряному просторі Іраку.

Більше новин про: Іран Швеція Володимир Зеленський МАУ Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані

Новини
"Нафтогаз" не планує укладати нові домовленості з "Газпромом" 14:52
Суд продовжив арешт "мінера" мосту Метро до 16 лютого 14:50
У 2019 продажі легкових електромобілів зросли майже на третину, 92% з них - вживані 14:48
ДТП під Львовом. Фото: Нацполиция
У Львівській області маршрутка протаранила вантажівку: загинули три людини 14:32
У Boeing 737 MAX виявили нові потенційні проблеми 14:28
більше новин
Зміна адміністрування роздрібного акцизу на сигарети дозволить залучити до місцевих бюджетів понад 2 млрд грн вже в 2020 році, -експерт 08:57
Тютюнова галузь намагається зберегти монополію за допомогою меморандуму з Кабміном 11:11
Компанія "Портінвест" незаконно отримує лінійні знижки на портові збори, — юрист 19:01
Ціни на житло можуть зрости на 15% в 2020, - ХК "Київміськбуд" 11:04
НБУ обвалив гривню: офіційний курс валют на четвер 06:00
більше новин
Новий тариф на розподіл для АТ "Дніпрогаз" на 40% менше собівартості доставки газу споживачам 16:15 Прес-реліз
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
В Ірані розбився літак МАУ, близько 170 загиблих, - ЗМІ 07:39
Путін висловив співчуття Зеленському у зв'язку з трагічною аварією літака МАУ в Ірані 13:55
9 українців - членів екіпажу загинули в результаті краху літака МАУ в Ірані 09:58
Іранські рятувальники знайшли два чорні ящики на місці падіння літака МАУ 12:13
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok