Зеленський запросив Швецію приєднатися до розслідування катастрофи літака МАУ

Президент Володимир Зеленський запросив Швецію приєднатися до розслідування причин краху 8 січня літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Льовен. Глава Української держави висловив співчуття та передав слова підтримки для рідних і близьких громадян Швеції, які загинули внаслідок авіакатастрофи в Ірані", - сказано в ньому.

Зеленський поінформував Левена про те, що в Іран прибула група українських експертів, які будуть залучені до розслідування обставин авіакатастрофи.

"Ми докладаємо всіх зусиль для з'ясування причин цієї авіакатастрофи і готові тісно співпрацювати в цьому з Швецією. Наше завдання - дізнатися правду. Це головне", - сказав Президент України і запросив Швеції приєднатися до розслідування.

Зеленський зазначив, що Україна цілодобово перебуває на зв'язку з групою спеціалістів в Тегерані і буде інформувати партнерів про перебіг розслідування.

У свою чергу Левен запевнив, що Швеція готова допомогти всіма можливими засобами у забезпеченні прозорого розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, 8 січня незабаром після вильоту до Києва з аеропорту Тегерана рейсовий літак Boeing української МАУ зазнав аварії.

Внаслідок катастрофи загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

9 членів екіпажу та 2 пасажирів були громадянами України.

Серед загиблих пасажирів було також 82 громадянини Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, за 3 - Німеччини і Великобританії.

Комісія з розслідування причин катастрофи літака відпрацьовує 4 основні версії авіакатастрофи: ураження літака зенітним ракетним комплексом, зіткнення з безпілотним літальним апаратом, руйнування і вибух двигуна з технічних причин і вибух всередині літака внасілідок терористичного акту.

Як повідомляли Українські Новини, через добу після аварії Boeing-737 від авіакомпанії МАУ Іран опублікував звіт про причини авіакатастрофи.

Також українським авіакомпаніям були заборонені польоти в повітряному просторі Іраку.