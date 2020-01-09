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  • На Троєщині в Києві невідомі у балаклавах підірвали банкомат "Ощадбанку"
09 січня 2020, четвер, 12:52 6
Події 2020-01-09T12:57:54+02:00
Українські Новини
На Троєщині в Києві невідомі у балаклавах підірвали банкомат "Ощадбанку"

На Троєщині в Києві невідомі у балаклавах підірвали банкомат "Ощадбанку"

Надежда Комендантова
Пограбування банкоматів, Підрив банкоматів, Ощадбанк
Скріншот з відео Інформатор
Скріншот з відео Інформатор

На вулиці Миколи Закревського у Києві в ніч на четвер, 9 січня, невідомі підірвали банкомат Ощадбанку.

Про це повідомив Інформатор.

За словами очевидця, почувши вибух, він вийшов на вулицю і побачив чотирьох чоловіків у чорному одязі та масках, які тікали з місця події.

При цьому наголошується, що зловмисникам заволодіти грошима так і не вдалося, так як після детонації відкрилася лише зовнішня кришка банкомату, а сам сейф залишився неушкодженим.

З'ясувалося, що епіцентр вибуху був усередині відділення "Ощадбанку". Попередньо, зловмисники намагалися підірвати банкомат, щоб заволодіти грошима, але їм це не вдалося. Після детонації відкрилася лише зовнішня кришка, а сам сейф залишився закритим. На щастя, ніхто не постраждав і саме приміщення не отримала серйозних ушкоджень.

Вибух банкомату. Фото: ІнформаторВибух банкомату. Фото: Інформатор

Момент, як зловмисники втікають з місця пригоди, потрапив на камери відеоспостереження. На місці працювали екіпажі поліції та слідчо-оперативна група. Подробиці події встановлюються.

Як повідомляли Українські Новини, мажори на Porshe пограбували валютообменник в Києві. Раніше в продуктовому магазині під Днипром сталося пограбування століття - злочинці вкрали банкомат з 350 тис грывен. Тим часом, в Запоріжжі в житловому будинку прогримів вибух: підірвали і пограбували банкомат Приватбанку.

Також раніше в Києві підірвали і пограбували "Ощадбанк".

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