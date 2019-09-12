Одесский коллекционер патронов и ограбление века в продуктовом магазине под Днипром

Под Днипром взорвали банкомат: грабители унесли огромную добычу

В ночь на 11 сентября, в селе Чумаки Днепропетровской области, неизвестные взорвали банкомат и похитили деньги. Об этом сообщает "Наше Місто". Ограбление произошло в помещении местного продуктового магазина. Как стало известно, банкомат разрушили с помощью газовоздушной смеси. Добыча грабителей составила 350 тысяч гривен.

Под Николаевом неизвестные подожгли Балабановский лес

11 сентября наспецлинию "101" поступила информация о пожаре на территории Балабановского лесного урочища государственного предприятия "Николаевское лесоохотничье хозяйство", сообщают "Николаевские новости". Всего к тушению привлекалось 10 единиц техники и 56 человек, из них 7 единиц техники и 40 человек Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.В 17:45 пожар был ликвидирован на площади 3 га, его вероятная причина - поджог. К тушению привлекалось 10 единиц техники и 56 человек

Бронзовым призером чемпионата Европы стала жительница Кропивницкого

Со 2 по 10 сентября в столице Болгарии Софии проходил молодежный чемпионат Европы по боксу. Соревнования собрали 300 участников. Юная спортсменка из Кропивницкого, воспитанница Комплексной детско-юношеской спортивной школы №1 Амина Булах завоевала "бронзу" в весовой категории до 64 килограммов, сообщает "Утренний город".

На Днепропетровщине полицейского разоблачили при получении 10 тыс гривен взятки

Прокуратурой области выявлен факт получения неправомерной выгоды сотрудником правоохранительных органовсообщает "Днепр час". Установлено, что старший оперуполномоченный одного из отделов Криворожского отделения полиции за денежное вознаграждение в размере 10 тыс. грн. обещал мужчине принять меры по изменению уголовно-правовой квалификации преступления на менее тяжкое, а также не вносить в суд ходатайство о применении меры пресечения. При получении указанных денег полицейский был задержан. Досудебное расследование продолжается.

В центре Николаева масштабный потоп — по улицам течет водопроводная вода

Утром в четверг, 12 сентября, В Николаеве во дворе одного из домов по ул. Чкалова произошел порыв водопровода — центр города оказался залит водопроводной водой. На перекрестках вода скапливалась, образовывая огромные лужи. Местные жители, пользуясь моментом, вычерпывали воду ведрами, чтобы полить клумбы, сообщают "Новости-N". В пресс-службе "Николаевводоканала" говорят, что о проблеме не знали.

Находка на свалке потянет на тюремный срок

Внимание сотрудников полиции привлек к себе нетрезвый человек, гулявший в центре Одессы. При осмотре у него был выявлен пакет, в котором находилась почти сотня патронов разного калибра. Задержанный утверждал, что нашел их на свалке и хранил просто так, безо всякой цели. Патроны у задержанного изъяли, сейчас их проверяет экспертиза. Незадачливому коллекционеру грозит тюремный срок от 3 до 7 лет за незаконное хранение боеприпасов, передает сайт "odessa.net.ua".

Как сообщали Українські Новини, в связи с увольнением директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда, в Одессе начали происходить массовые акции протестов. Также в городе Николаеве полиция обнаружила партию наркотиков на миллион гривен, а Кировоградской области нашли захоронение времен библейского Моисея.