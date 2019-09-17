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17 сентября 2019, вторник, 18:08 181
Происшествия 2019-09-17T18:16:25+03:00
Українські Новини
Мажоры на Porshe ограбили валютообменник в Киеве

Мажоры на Porshe ограбили валютообменник в Киеве

Ограбление обменника. Фото:Facebook/KyivOperativ
Ограбление обменника. Фото:Facebook/KyivOperativ

Во вторник, 17 сентября, двое грабителей на дорогом автомобиле ограбили валютообменик в Киеве на крупную сумму. Об этом сообщает "Обозреватель".

Ограбление произошло утром в районе Софиевской Борщаговки на улице Мира, 35.  Два стильно одетых парня славянской внешности зашли в пункт обмена валют и напали на находящегося там кассира, принявшись душить его. После того, как преступники забрали деньги, они вышли из обменника и уехали на белом джипе Porsche Cayenne. Сумма украденных денег, по данным издания, составила 30 тысяч долларов.

Автомобиль преступников. Фото:Facebook/KyivOperativАвтомобиль преступников. Фото:Facebook/KyivOperativ

Для поимки преступников полицией был введен план "Перехват". Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Как сообщали Українські новини, в Киеве работник СТО разбил машину клиента при попытке уйти от преследования полицейских.

Ранее в продуктовом магазине под Днипром произошло ограбление века - преступники украли банкомат с 350 тыс грывен, а в Киеве трое в масках выхватили сумку с 1,1 млн гривен из Audi и устроили стрельбу.

Больше новостей о: Ограбление Проишествия Софиевская Борщаговка

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