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  • В Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк": улица усыпана купюрами, объявлен план "Сирена"
30 ноября 2019, суббота, 11:13 4469 Дополнено
Происшествия 2019-11-30T11:17:44+02:00
Українські Новини
В Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк": улица усыпана купюрами, объявлен план "Сирена"

В Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк": улица усыпана купюрами, объявлен план "Сирена"

Взрыв банкоматов, Ощадбанк, Ограбление банка

Утром субботы, 30 ноября, в Днепровском районе Киева прогремел мощный взрыв. На улице Энтузиастов, 11, двое неизвестных взорвали отделение "Ощадбанка". В результате детонации вынесло витрину и часть интерьера банка.

Для поимки подрывников в Киеве ввели операцию "Сирена", сообщает Информатор.

Взрыв случился около 4:10. По имеющейся информации у правоохранителей, к преступлению причастны двое мужчин. Предварительно, эпицентром взрывной волны шел от банкомата, который, скорее всего, и был целью злоумышленников. Но детонация была такой сильной, что разорвало не только сам банкомат, но и почти полностью разрушило все отделение: внутри осыпался потолок, а витрина выпала наружу. В десяти метрах от банка, прямо на газоне, можно было увидеть много купюр номиналом 100 гривен. Место оцепили и тщательно охраняли правоохранители. Сколько удалось унести с собой грабителям еще предстоит установить.

Ограбление Ощадбанка. Фото: ИнформаторОграбление Ощадбанка. Фото: Информатор

В Киеве ввели полицейскую операцию "Сирена". По словам очевидцев, подрывники скрылись в сторону станции метро "Славутич" на автомобиле Volkswagen Passat старой модели. Транспортное средство по ориентировки разыскивают правоохранители. На месте работали взрывотехники и следователи, обстоятельства происшествия и сумма украденных наличных устанавливаются.

(Новость дополнена информацией Нацполиции и фото)

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, банкомат в отделении "Ощадбанка" на улице Энтузиастов в Киеве взорвали с помощью газовоздушной смеси, сумма ущерба устанавливается.

Сообщается, что во время взрыва банкомата люди не пострадали. Но повреждена внутренняя отделка здания, в котором расположено финансовое учреждение. 

Правоохранители, прибывшие по вызову, осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения. По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах) УК. Полиция разыскивает злоумышленников.

Как сообщали Українськi Новини, мажоры на Porshe ограбили валютообменник в Киеве. Ранее в продуктовом магазине под Днипром произошло ограбление века - преступники украли банкомат с 350 тыс грывен. Тем временем, в Запорожье в жилом доме прогремел взрыв: взорвали и ограбили банкомат Приватбанка.

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