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18 октября 2019, пятница, 14:15 331
Происшествия 2019-10-18T14:15:40+03:00
Українські Новини
В Запорожье в жилом доме прогремел взрыв: взорвали и ограбили банкомат Приватбанка

В Запорожье в жилом доме прогремел взрыв: взорвали и ограбили банкомат Приватбанка

Ограбление, Банкомат, Взрыв в жилом доме, Взрыв банкоматов

Неизвестные в ночь на пятницу взорвали банкомат Приватбанка в жилом доме по улице Магистральной в Шевченковском районе Запорожья. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба полиции Запорожской области.

По данным ведомства, взрыв произошел в пятницу около 3:45 в магазине, который расположен на первом этаже 5-этажного жилого дома. Взрывом повреждены также витрина магазина и фасад здания. Количество похищенных денег устанавливается.

По данному факту начато досудебное расследование по признакам ч.2 ст.194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Как сообщали Українськi Новини, мажоры на Porshe ограбили валютообменник в Киеве. Ранее в продуктовом магазине под Днипром произошло ограбление века - преступники украли банкомат с 350 тыс грывен.

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