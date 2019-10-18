В Запорожье в жилом доме прогремел взрыв: взорвали и ограбили банкомат Приватбанка

Неизвестные в ночь на пятницу взорвали банкомат Приватбанка в жилом доме по улице Магистральной в Шевченковском районе Запорожья. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба полиции Запорожской области.

По данным ведомства, взрыв произошел в пятницу около 3:45 в магазине, который расположен на первом этаже 5-этажного жилого дома. Взрывом повреждены также витрина магазина и фасад здания. Количество похищенных денег устанавливается.

По данному факту начато досудебное расследование по признакам ч.2 ст.194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

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