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09 січня 2020, четвер, 09:51 13
Суспільство 2020-01-09T11:00:02+02:00
Українські Новини
До Києва прийшла зима зі снігом: близько сотні машин розчищають столицю

До Києва прийшла зима зі снігом: близько сотні машин розчищають столицю

Таня Войтюк
Погода, Київавтодор, Сніг, Київ
Очищення вулиць від снігу. Фото: Київатодор
Очищення вулиць від снігу. Фото: Київатодор

У ніч на четвер, 9 січня, у Києві пішов сніг. На розчищення доріг і тротуарів вийшла техніка і бригади ручного прибирання.

Про це повідомляє комунальна корпорація "Київавтодор".

"Задіяно близько сотні одиниць снігоприбиральної техніки. Всього ж маємо 418 одиниць снігоприбиральної техніки. Проїжджі частини і тротуари обробляємо посыпочными засобами. Бригади ручного прибирання очищають зупинки", - розповіли дорожники.

Київавтодор повідомляє, що в найближчі дні синоптики прогнозують потужні опади, "правда, у вигляді дощу".

Раніше Українські Новини, синоптики змінили прогноз про похолодання до -20 і снігопади в Україні, але пообіцяли, що погода в Україні в січні і лютому ще зможе виправдати надії на звичну для жителів країни зиму.

Нагадаємо, в Україну прийшов циклон Xia, снігопади і похолодання: синоптик попередила про різку зміну погоди.

Також стало відомо, яку погоду синоптики прогнозують до кінця січня-2020.

У грудні з першими похолоданнями у Києві всі дороги почали обробляти рідкими хлоридами.

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