Украину заметут снегопады: синоптики изменили прогноз погоды на январь и февраль

Синоптики изменили прогноз о похолодании до -20, но пообещали снегопады в Украине, но пообещали, что погода в Украине в январе и феврале еще сможет оправдать надежды на привычную для жителей страны зиму. Синоптики Украинского гидрометцентра уверены, что зима-2020 подарит снегопады, но они будут внезапными и непродолжительными.

Синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык в эфире ОбозTV рассказал, что в январе-феврале 2020 украинцы еще увидят снежные периоды, но они будут кратковременными. Снег будет, но меньше, чем в прежние зимние периоды, считает синоптик.

"Зима еще не закончилась, еще два месяца впереди. Снег мы увидим. Единственное что, к сожалению, он будет непродолжительным", — сообщил Билык.

Также синоптик сообщил, что средние температурные показатели по итогам января 2020 превысят норму.

Владислав Билык уточнил, что 2019-й год в Европе оказался самым теплым за всю историю синоптических измерений, то есть за последние 200-250 лет.

Пока же украинцам стоит ждать новой волны потепления. Вторая декада января начнется с повышения температуры до +6 градусов на Юге и Западе Украины.

Погода на 2 недели в Киев. График: Метеопрог

Напомним, в Украину пришел циклон Xia, снегопады и похолодание: синоптик предупредила о резкой смене погоды.

Также стало известно, какую погоду синоптики прогнозируют до конца января-2020.