З завтрашнього дня українським літакам заборонені польоти над Іраком, - Гончарук

Після того, як Україна вирішила припинити польоти повітряних суден в Іран, українським авіакомпаніям були заборонені польоти в повітряному просторі Іраку. Про це повідомляє прем'єр-міністр України Олексій Гончарук Facebook.

Так, Гончарук повідомив, що заборона державної авіаційної служби набирає чинності з 00:00 9-го січня 2020 року. Вона поширюється на всіх експлуатантів повітряних суден, зареєстрованих в Україні.

Також прем'єр повідомив, що починається позапланова перевірка "забезпечення льотної діяльності, підтримання льотної придатності повітряних суден, виконання технічного обслуговування авіаційної техніки та системи управління безпекою польотів ПРАТ "Міжнародні авіалінії України".

Він додав, що також будуть проведені додаткові перевірки стану безпеки польотів інших авіакомпаній.

Як повідомляли Українські Новини, Україна та Іран домовилися координувати дії для з'ясування причини краху МАУ.

Тим часом німецька авіакомпанія Lufthansa, вже завтра, 9 січня знову відновить прямі авіарейси в Тегеран де сьогодні відбулася катастрофа українського літака Boeing-737.