В Ірані оголосили жалобу за жертвами авіакатастрофи літака МАУ

В Ірані оголосили день жалоби за жертвами авіакатастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ). Про це у своєму Twitter повідомив представник уряду Ірану Алі Рабийи.

Уряд Ірану оголосило 9 січня днем жалоби за жертвами катастрофи літака Boeing 737 української компанії МАУ і тисняви під час церемонії прощання із загиблим генералом Касемом Сулеймані.

Міністерство закордонних справ України розповіло, чому Іран є основною країною розслідування катастрофи літака Boeing-737-800 компанії "Міжнародні авіалінії України"

Як повідомляли Українські Новини, Україна та Іран домовилися координувати дії для з'ясування причини краху МАУ.

Україна вирішила з 9 січня припинити польотиповітряних суден українських авіакомпаній в Іран до з'ясування причин катастрофи літака МАУ в Тегерані.Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом аварії літака МАУ в Ірані ч. 3 ст. 276 (порушення правил експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей) Кримінального кодексу.