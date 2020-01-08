підписатися на розсилку
23.45 24.3
25.8 26.8
˟
  • Новини
  • Політика
  • В Ірані оголосили жалобу за жертвами авіакатастрофи літака МАУ
08 січня 2020, середа, 21:06 11
Політика 2020-01-08T21:22:30+02:00
Українські Новини
В Ірані оголосили жалобу за жертвами авіакатастрофи літака МАУ

В Ірані оголосили жалобу за жертвами авіакатастрофи літака МАУ

Ольга Фандорина
авіакатастрофа, Іран, Жалоба

В Ірані оголосили день жалоби за жертвами авіакатастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ). Про це у своєму Twitter повідомив представник уряду Ірану Алі Рабийи.

Уряд Ірану оголосило 9 січня днем жалоби за жертвами катастрофи літака Boeing 737 української компанії МАУ і тисняви під час церемонії прощання із загиблим генералом Касемом Сулеймані.

Міністерство закордонних справ України розповіло, чому Іран є основною країною розслідування катастрофи літака Boeing-737-800 компанії "Міжнародні авіалінії України"

Як повідомляли Українські Новини, Україна та Іран домовилися координувати дії для з'ясування причини краху МАУ.

Україна вирішила з 9 січня припинити польотиповітряних суден українських авіакомпаній в Іран до з'ясування причин катастрофи літака МАУ в Тегерані.Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом аварії літака МАУ в Ірані ч. 3 ст. 276 (порушення правил експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей) Кримінального кодексу.

Більше новин про: авіакатастрофа Іран Жалоба

Новини
З завтрашнього дня українським літакам заборонені польоти над Іраком, - Гончарук 22:37
Трамп звернувся до нації після ударів Ірану по авіабазі і заявив про нові санкції 21:46
На Донбасі бойовики поранили двох бійців ЗСУ 21:37
Україна почала перевірку забезпечення льотної діяльності МАУ, - Гончарук 21:11
В Ірані оголосили жалобу за жертвами авіакатастрофи літака МАУ 21:06
більше новин
Олександра Мітрошина. Фото: Facebook/Саша Мітрошина
Поліція затримала націоналістів, які намагалися зірвати лекцію російського блогера Мітрошиної 08:28
Компанія "Портінвест" незаконно отримує лінійні знижки на портові збори, — юрист 19:01
Ціни на житло можуть зрости на 15% в 2020, - ХК "Київміськбуд" 11:04
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
В Ірані розбився літак МАУ, близько 170 загиблих, - ЗМІ 07:39
Сивохо назвав можливого посередника для врегулювання ситуації на Донбасі 20:59
більше новин
Російський олігарх Фрідман може стати власником ФК "Карпати" 13:47
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
В Ірані розбився літак МАУ, близько 170 загиблих, - ЗМІ 07:39
Путін висловив співчуття Зеленському у зв'язку з трагічною аварією літака МАУ в Ірані 13:55
9 українців - членів екіпажу загинули в результаті краху літака МАУ в Ірані 09:58
Сьогодні православні християни відзначають Різдво Христове: історія та традиції 05:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok