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08 січня 2020, середа, 19:29 25
Економіка 2020-01-08T21:00:02+02:00
Українські Новини
Гривня різко впала: курс валют від НБУ на 9 січня

Гривня різко впала: курс валют від НБУ на 9 січня

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс євро, курс гривні
Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9 січня, на 15,60 коп. до 23,8345 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8 січня, на 0,77 коп. до 23,6785 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 31,2315
1 долар США 23,8345
1 швейцарський франк 24,5514
10 ієн 2,1912
10 російських рублів 3,8611
1 євро 26,4909

Як повідомляли Українські Новини, після Різдва курс продажу долара і євро знизився, а купівлі - підвищився.

Тим часом фінансисти дали прогноз курсу валют на 2020 рік.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю, 3 січня, на 8 коп. в середу, 8 січня, знизився на 28 коп. до 23,94 UAH/USD.

Крім того, в 2019 році міжнародні резерви зросли на 22% і на 1 січня 2020 склали 25,3 млрд доларів (в еквіваленті). Такий обсяг резервів не тільки перевищив останній прогноз Національного банку (23 млрд доларів в еквіваленті), але і досяг семирічного максимуму

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