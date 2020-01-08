В 2019 международные резервы выросли до 7-летнего максимума

В 2019 году международные резервы выросли на 22% и на 1 января 2020 составили 25,3 млрд долларов (в эквиваленте).

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Такой объем резервов не только превысил последний прогноз Национального банка (23 млрд долларов в эквиваленте), но и достиг семилетнего максимума.

Увеличить международные резервы в целом на 4,5 млрд долларов в год Национальному банку удалось благодаря сохранению благоприятной ситуации на валютном рынке, которая обусловлена дальнейшим ускорением экономического роста и устойчивым притоком иностранного капитала в страну.

По итогам года чистая покупка валюты Национальным банком составила 7,9 млрд долларов, что является самым высоким показателем за последние 14 лет.

В помесячной измерении международные резервы больше всего выросли в декабре на фоне несущественных выплат по внешнему долгу и увеличения предложения иностранной валюты на межбанковском валютном рынке - на 15,4% или 3 370,5 млн долларов.

Всего на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 220,3 млн долларов (в эквиваленте).

Из этой суммы 181,3 млн долларов уплачено по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), а остальные средства - по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями.

Эти расходы были компенсированы поступлениями в пользу правительства 514,0 млн долларов, в том числе: 259,0 млн долларов и 198,0 млн ево от размещения ОВГЗ.

Текущий объем международных резервов покрывает 3,9 месяца будущего прогнозируемого импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщали Українські Новини, по итогам 2018 международные резервы Украины выросли на 10,6% и на 1 января 2019 составили 20,8 млрд долларов (в эквиваленте).

В ноябре международные резервы увеличились на 2,5% до 21,9 млрд долларов.

В ноябре чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 0,9 млрд долларов.