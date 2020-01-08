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08 января 2020, среда, 13:19 96
Финансы 2020-01-08T13:19:17+02:00
Українські Новини
После Рождества курс продажи доллара и евро понизился, а покупки - повысился

После Рождества курс продажи доллара и евро понизился, а покупки - повысился

Олена Проценко
Курс валют, курс доллара, Курс евро, Валюта, Обмен валют, Обменники, Курс доллара к гривне
Курс валют
Курс валют

В то время, как НБУ повысил официальный курс гривны до 23,6785 UAH/USD, в среду, 8 января, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с данными на 9:30 на 2,25 коп. до 24,0012 UAH/USD, курс покупки повысился на 4,01 коп. до 23,4784 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 3,42 коп. до 26,0179 UAH/EUR, курс продажи понизился на 1,12 коп. до 26,7598 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 23,4784 24,0012 26,0179 26,7598 3,46 3,88
Максимальный 23,6800 24,5000 26,3000 27,1500 3,70 4,00
Минимальный 23,0000 23,8200 25,7000 26,4500 2,30 3,78

Как сообщали Українські Новини, финансисты дали прогноз курса валют на 2020 год. Кроме того, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в 2020 году ожидается укрепление курса валют.

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