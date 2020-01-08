НАБУ відкрило справу про можливі зловживання Геруса

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливих зловживань депутата Верховної Ради Андрія Геруса ("Слуга народу").

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

Наголошується, що НАБУ виконало рішення Вищого антикорупційного суду, який зобов'язав відкрити кримінальне провадження.

З вимогою відкрити справу до суду звернувся адвокат екс-депутата Ради Олега Ляшка Елеонора Салова.

Вона повідомила, що в діях голови комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг міститься склад кримінальних злочинів, передбачених ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), а також ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Адвокат зазначила, що дії Геруса завдали шкоди державному бюджету, а також вітчизняним компаніям ринку електроенергетики.

3 грудня суд зобов'язав НАБУ внести відомості про можливе кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомляли Українські Новини, суд зобов'язав НАБУ відкрити справу за фактом можливих зловживань Геруса.

Раніше, 18 листопада, Ляшко, який підозрюється у насильницьких діях по відношенню до Геруса в міжнародному аеропорту "Бориспіль", мав намір просити Службу безпеки, Генеральну прокуратуру і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) притягнути до кримінальної відповідальності Геруса за державну зраду.