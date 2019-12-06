Суд обязал НАБУ открыть дело по факту возможных злоупотреблениях Геруса

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное бюро расследований (НАБУ) открыть уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением председателем комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В суд поступила жалоба адвоката экс-депутата Рады Олега Ляшко Элеоноры Саловой, в которой она просил обязать НАБУ открыть дело по факту правонарушений Геруса.

В своем заявлении в адрес бюро Саловая сообщила, что в действиях председателя комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг содержится состав уголовных преступлений, предусмотренных ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), а также ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Адвокат отметила, что действия Геруса нанесли ущерб в виде тяжелых последствий государственному бюджету, а также отечественным компаниям рынка электроэнергетики.

3 декабря суд обязал НАБУ внести сведений о возможном уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщали Українськi Новини, 18 ноября Ляшко, который подозревается в насильственных действиях по отношению к Герусу в международном аэропорту "Борисполь", намеревался просить Службу безопасности, Генеральную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) привлечь к уголовной ответственности Геруса за государственную измену.

Киевский апелляционный суд подтвердил передачу Ляшко на поруки депутатов Верховной Рады Виктории Сюмар (фракция "Европейская солидарность") и Михаила Волынца ("Всеукраинское объединение "Батьківщина").