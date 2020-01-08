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08 січня 2020, середа, 11:36 20
Суспільство 2020-01-08T13:00:02+02:00
Українські Новини
У МАУ назвали імена загиблих членів екіпажу на борту літака, що розбився в Ірані

У МАУ назвали імена загиблих членів екіпажу на борту літака, що розбився в Ірані

Таня Войтюк
Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані, Іран, Boeing, авіакатастрофа, МАУ
МАУ. Фото: .faceboоk.com/МАУ
МАУ. Фото: .faceboоk.com/МАУ

В авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), літак якої зазнав аварії в Ірані, повідомили імена членів екіпажу з літака, що зазнав катастрофи в Ірані.

Про те, хто знаходився на борту серед екіпажу оголосив віце-президент МАУ з льотної роботи Ігор Сосновський на прес-конференції в Борисполі, передають Українські Новини.

Так, екіпаж входили:

1. Японенко Володимир - командир (11 00 годин льоту);

2. Наумкіна Олексій - інструктор на літаку, який перебував на борту для посиленого екіпажу (12000 годин нальоту);

3. Хоменко Сергій - другий пілот (7600 годин).

Також директор "Міжнародних авіаліній України" заявили, що на борту було шість бортпровідників з числа молодих дівчат і хлопців.

Як повідомляли Українські Новини, в МАУ заявили про мінімальну ймовірность помилки екіпажу і про те, що літак був повністю справний.

Також РНБО створив оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Ірані. Тим часом МАУ тимчасово призупинила рейси з України в Тегеран.

Зараз комісія встановлює справжні причини катастрофи літака.

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