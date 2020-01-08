У МАУ назвали імена загиблих членів екіпажу на борту літака, що розбився в Ірані

В авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), літак якої зазнав аварії в Ірані, повідомили імена членів екіпажу з літака, що зазнав катастрофи в Ірані.

Про те, хто знаходився на борту серед екіпажу оголосив віце-президент МАУ з льотної роботи Ігор Сосновський на прес-конференції в Борисполі, передають Українські Новини.

Так, екіпаж входили:

1. Японенко Володимир - командир (11 00 годин льоту);

2. Наумкіна Олексій - інструктор на літаку, який перебував на борту для посиленого екіпажу (12000 годин нальоту);

3. Хоменко Сергій - другий пілот (7600 годин).

Також директор "Міжнародних авіаліній України" заявили, що на борту було шість бортпровідників з числа молодих дівчат і хлопців.

Як повідомляли Українські Новини, в МАУ заявили про мінімальну ймовірность помилки екіпажу і про те, що літак був повністю справний.

Також РНБО створив оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Ірані. Тим часом МАУ тимчасово призупинила рейси з України в Тегеран.

Зараз комісія встановлює справжні причини катастрофи літака.