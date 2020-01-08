Зеленський терміново повертається з Оману через авіакатастрофу МАУ

Президент України Володимир Зеленський підтвердив відсутність переживших катастрофу літака МАУ в Тегерані і терміново перервав поїздку в Оман і повертається в Київ.

Про це повідомляє Telegram-канал Офіса Президента.

Український літак рейсу PS752, який летів до Києва впав в Тегерані через дві хвилини після зльоту. За попередніми даними, в Boeing 737 було 160 пасажирів і 7 членів екіпажу, ніхто з них не вижив.

При цьому в Ірані загострюється військова ситуація з американцями, не виключено, що катастрофа пов'язана саме з цим. Хоча влада країни кажуть, що причина - технічна.

Літак впав в районі іранського міста Паранда. Він вилетів з аеропорту Хомейні в 4:42 за Києвом, а вже через дві хвилини пропав з радарів.

Як повідомляли Українські Новини, з'явилися фото і відео з місця аварії Boeing 737.

Нагадаємо, 5 січня Президент Володимир Зеленський разом з родиною прибув до Оман, де у глави держави найближчим часом заплановані зустрічі на вищому рівні.

Тим часом уточнюється інформація щодо кількості жертв авіакатастрофи.