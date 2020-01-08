Зеленский выразил соболезнования родным погибших при крушении Boeing в Иране

Президент Владимир Зеленский выразил сочувствие в связи с крушением Боинга 737 от украинской авиакомпанию "Международные Авиалинии Украины" в Иране, где по предварительным данным погибли все члены экипажа и пассажиры.

Об этом Зеленский написал в Facebook.



"Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта", - написал он.



По словам Зеленского посольство Украины уточняет все обстоятельства и списки погибших.

"По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списков погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа", - резюмировал Президент.

Как сообщали Українські Новини, появились первые фото и видео крушения самолета МАУ в Иране.



Также Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию происходящего.