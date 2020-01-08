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08 января 2020, среда, 08:41 7592
Происшествия 2020-01-08T08:43:01+02:00
Українські Новини
Зеленский выразил соболезнования родным погибших при крушении Boeing в Иране

Зеленский выразил соболезнования родным погибших при крушении Boeing в Иране

Валерия Драгомирова
Владимир Зеленский, Авиакатастрофа, Крушение самолета, Иран, Крушение Boeing-737 МАУ в Иране
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi

Президент Владимир Зеленский выразил сочувствие в связи с крушением Боинга 737 от украинской авиакомпанию "Международные Авиалинии Украины" в Иране, где по предварительным данным погибли все члены экипажа и пассажиры.

Об этом Зеленский написал в Facebook.

"Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта", - написал он.

По словам Зеленского посольство Украины уточняет все обстоятельства и списки погибших.

"По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списков погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа", - резюмировал Президент.

Как сообщали Українські Новини, появились первые фото и видео крушения самолета МАУ в Иране. 

Также Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию происходящего. 

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