Долар обвалився після святкових вихідних

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8 січня, на 0,77 коп. до 23,6785 UAH\/USD.Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28 грудня-7 січня, на 39,33 коп. до 23,6862 UAH\/USD.Офіційні курси гривні до іноземних валют:1 фунт стерлінгів - 31,00701 долар США - 23,67851 швейцарський франк - 24,341810 ієн - 2,189710 російських рублів - 3,82061 євро - 26,3932 Як повідомляли Українські Новини, на Новий рік і Різдво обвалилася гривня. Раніше в Україні з початку року курс долара побив рекорд у світі за темпами падіння національної валюти. У банку очікують курсовий коридор у межах 22,50-23,50 UAH\/USD.Крім того, банкіри розповіли, скільки буде долар на початку 2020. Тим часом експерти дали прогноз, що буде з цінами, зарплатами і курсом долара у першому кварталі. За оцінкою Забловського, інфляція виявиться 3-3,5% з причини уповільнення зростання цін на комунальні послуги.