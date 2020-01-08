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08 січня 2020, середа, 09:17 13
Економіка 2020-01-08T09:19:06+02:00
Українські Новини
Долар обвалився після святкових вихідних

Долар обвалився після святкових вихідних

Валерия Драгомирова
НБУ, Курс валют, курс долара до гривні, курс долара
Долар. Фото: pexel
Долар. Фото: pexel

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8 січня, на 0,77 коп. до 23,6785 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28 грудня-7 січня, на 39,33 коп. до 23,6862 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

1 фунт стерлінгів - 31,00701

долар США - 23,67851

швейцарський франк - 24,341810

ієн - 2,189710

російських рублів - 3,82061

євро - 26,3932

Як повідомляли Українські Новини, на Новий рік і Різдво обвалилася гривня.

Раніше в Україні з початку року курс долара побив рекорд у світі за темпами падіння національної валюти. У банку очікують курсовий коридор у межах 22,50-23,50 UAH/USD.

Крім того, банкіри розповіли, скільки буде долар на початку 2020.

Тим часом експерти дали прогноз, що буде з цінами, зарплатами і курсом долара у першому кварталі. За оцінкою Забловського, інфляція виявиться 3-3,5% з причини уповільнення зростання цін на комунальні послуги.

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