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07 січня 2020, вівторок, 21:39 6
Фінанси світу 2020-01-07T21:56:58+02:00
Українські Новини
У восьми країнах світу ввели нову валюту

У восьми країнах світу ввели нову валюту

Ярина Вацяк
Західна Африка, Франція, франк, еко, Валюта
Валюта еко
Валюта еко

В восьми державах Західної Африці з початку 2020 року ввели в обіг нову валюту - еко, яка має замінити західноафриканський франк.

Нова національна валюта увійде в побут у Кот-Д'івуарі, Гвінеї-Бісау, Буркіна Фасо, Беніні, Нігері, Малі, Того і Сенегалі. Сім з них в минулому були колоніями Франції, пише Finance.ua.

Причиною такого рішення є фінансова реформа, під час якої Париж припинив підтримку західноафриканській франка. Французький президент Еммануель Макрон вже назвав цю реформу історичною, повідомляє RFI.

Як повідомляли Українські Новини, фінансисти зробили прогноз курсу валют на 2020 рік.

Водночас, в 2019 році курс гривні побив кілька рекордів зміцнення. Такого сценарію не спрогнозував жоден експерт. За рік українська валюта зміцнилася до долара на 19%, що надало гривні перше місце за цим показником серед валют світу. Тим часом, офіційний курс гривні на 28 грудня-7 січня знизився до 23,68 UAH/USD.

Крім того, в Міністерстві економіки, торгівлі і сільського господарства вважають можливими два сценарії курсу гривні на 2020 рік.

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