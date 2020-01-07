Шпигуни, злочинці і терористи: кого Україна видала РФ на обмін

Росіяни, яких віддала Україна в рамках обміну. Фото:посольство України в РФ

Росіяни, яких віддала Україна в рамках обміну. Фото:посольство України в РФ

У той час, як Росія сподівається, що після обміну полоненими наступним кроком буде закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції України, в ЗМІ з'явилися прізвища 44 осіб, яких Україна видала Росії в рамках обміну "всіх встановлених на всіх встановлених ".

Про це повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на власні джерела.

Згідно з даними видання, більшість з 124 чоловік, яких Україна відправила на обмін, були звільнені з місць позбавлення волі.

Крім того, Україна передала на непідконтрольні території 17 іноземців, яких звинувачують в тяжких злочинах, 14 з них - громадяни Російської Федерації. Також в списку - двоє білорусів і один громадянин Бразилії.

"У переліку чимало осіб з чисто кримінальними злочинами, які відбулися за межами зони бойових дій і не мають відношення до війни" -, зазначає видання. Інформацію про них планують оприлюднити пізніше.

В даний час оприлюднені прізвища осіб, підозрюваних в тероризмі на території мирної частини України.

Зокрема, на обмін потрапили:

Едуард Бондаренко і Сергій Пастухов, які обвинувачувалися у злочині проти контррозвідника СБУ Олександра Хараберюша.

Аббасов Рустам Нурідін Огли і Сергій Петриков, яких судили за підготовку теракту у Маріуполі.

Марина Ковтун, яка у 2014 р. організувала вибух у харківському рок-клубі "Стіна", внаслідок якого постраждали 13 людей.

В’ячеслав Чумак, обвинувачений у диверсії, який здійснив три вибухи на залізничних коліях неподалік Харкова.

Володимир Дворніков, Сергій Башликов та Віктор Тетюцький - виконавці теракту під час "Ходи гідності" у Харкові.

Ігор Джадан, учасник харківського "Антимайдану".

В’ячеслав Євтухов, Сергій Веселов і Дмитро Волошко - "харківські партизани", визнані винними у семи терористичних актах.

Костянтин Калашніков, засуджений на 12 років за підрив моста на залізниці в Одеській області.

Владислав Долгошей, Руслан Долгошей, Микола Казанський, Олег Мазур та Микола Селятенко - підозрювані у серії диверсійно-терористичних актів на території Одещини та Миколаївщини.

Микола Дубіна, засуджений за підрив моста у Запорізькій області.

Катерина Фотьєва, Олександр Шевцов, Ігор Удовенко і Євген Підмазко, обвинувачені у серії терактів в Одесі.

Володимир Грубнік, організатор вибуху біля будівлі СБУ в Одесі.

Мирослав Мельник, раніше судимий мешканець Донеччини, який у 2017 році підірвав автомобіль у центрі Одеси.

Микола Рубан, який приніс на блокпост у Станиці Луганській вибухівку, замасковану під банку з медом.

Серед іноземців, яких видали ході обміну:

Полковник РФ Валерій Гратов, затриманий у 2017 році під час спроби потрапити на територію "Придністровської республіки". 27 грудня за клопотанням прокурора йому змінили запобіжний захід із тримання у тюрмі на особисте зобов’язання.

Лариса Чубарова, відома за прізвиськом "Тереза". На початку 2014 року була активною учасницею проросійських рухів у Харкові. Пізніше вона приєдналася до терористів на окупованих територіях, де увійшла до терористичного угруповання Ігоря Безлера.

Олександр Дакар (Крінарі), обвинувачений у замаху на життя Окуєвої та Осмаєва Руслан Гаджиєв, воював на стороні проросійських бойовиків. У січні 2015 року він брав участь в наступі на сили АТО в районі села Санжарівка.

Олег Даронін, який приїхав воювати на Донбас з Ханти-Мансійського округу, у 2015 р. вступив до лав одного з батальйонів так званої "ЛНР", був розвідником.

Владислав Макаров, якого у 2015 році засудили до 9 років за шпигунство в інтересах спецслужб РФ та незаконне поводження зі зброєю.

Шаміль Мулієв на прізвисько "Шаман", у "ЛНР" вступив до збройного формування "СССР Брянка", чергував на блокпостах неподалік Станиці-Луганської.

Мурат Джимієв, затриманий через так звану справу "осетинських терористів", його звинувачували у підготовці теракту під час акцій протесту під Верховною Радою восени 2017 року.

Сергій Петров, приїхав з російського Омська до Донецька, кілька тижнів він чергував на блокпостах та проходив військові вишколи.

Василь Кусакін, приїхав до України з Якутії, брав участь в боях проти українських військовослужбовців у Широкиному.

Микола Покусаєв, який отримав 4 роки тюрми: входив до полку "ДНР", незаконно зберігав боєприпаси, брав участь у бойових діях проти підрозділів ЗСУ.

Євген Шаталов, у грудні 2015-го підписав контракт з "Міноборони ДНР". Упродовж двох років він служив черговим у штабі бойовиків.

Максим Сливко, фігурував у справі так званих "оболонських терористів". За версією правоохоронців, готував теракт у Києві.

Анатолій Бусигін, вбив людину у Маріуполі, за що отримав вирок у 2018 році.

Дмитро Новіков - білорус, обвинувачується у веденні бойових дій проти українських військ у складі терористичної організації.

Олег Ткачук - білорус, був учасником масових заворушень в Одесі 2 травня на боці "Антимайдану".

Громадянин Бразилії Рафаєль Лусваргі, у вересні 2014 року приїхав в Україну і є одним з "найвідоміших" іноземних бойовиків "Л/ДНР".

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