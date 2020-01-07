Дим від пожеж в Австралії досяг Аргентини і Чилі

І поки смертельні лісові пожежі спустошують австралійські землі і знищують будинки, дим від пожеж вже досяг Аргентини і Чилі. Про це повідомляє чилійська метеослужба MeteoChile в Twitter.

"На зображенні (RGB True Color GOES-16) ви можете побачити дим (слабкий коричневий) від пожеж в Австралії. Дим був доставлений повітряним потоком в Чилі і Аргентини", - йдеться в повідомленні.

En la imagen (RGB Color Verdadero del GOES-16) se aprecia el humo (color café tenue) proveniente de los incendios forestales de Australia. El humo ha sido transportado por el flujo de aire hasta Chile y Argentina #humo #incendiosforestales #AustralianBushfire pic.twitter.com/hutnrX6hWP — MeteoChile (@meteochile_dmc) 6 января 2020 г.

А так зараз виглядає зона пожеж в Австралії.

Карта: google.org

Як повідомляли Українські Новини, сотні коал загинули під час лісової пожежі в Австралії.



Крім того, в Австралії температура побила рекорд, а влада запровадила надзвичайний стан через пожежі



. Раніше в Австраліїчерез пожежі почервоніло небо, люди бігли рятуватися до моря.