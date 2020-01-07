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07 січня 2020, вівторок, 10:51 13 Карта
Австралія 2020-01-07T12:00:01+02:00
Українські Новини
Дим від пожеж в Австралії досяг Аргентини і Чилі

Дим від пожеж в Австралії досяг Аргентини і Чилі

Валерия Драгомирова
Аргентина, Чилі, пожежа, Австралія

І поки смертельні лісові пожежі спустошують австралійські землі і знищують будинки, дим від пожеж вже досяг Аргентини і Чилі. Про це повідомляє чилійська метеослужба MeteoChile в Twitter.

"На зображенні (RGB True Color GOES-16) ви можете побачити дим (слабкий коричневий) від пожеж в Австралії. Дим був доставлений повітряним потоком в Чилі і Аргентини", - йдеться в повідомленні.

А так зараз виглядає зона пожеж в Австралії.

Карта: google.orgКарта: google.org

Як повідомляли Українські Новини, сотні коал загинули під час лісової пожежі в Австралії.


Крім того, в Австралії температура побила рекорд, а влада запровадила надзвичайний стан через пожежі

. Раніше в Австраліїчерез пожежі почервоніло небо, люди бігли рятуватися до моря.

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