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05 січня 2020, неділя, 13:46 17
Силові структури 2020-01-05T15:45:01+02:00
Українські Новини
На Донбасі підірвалась вантажівка з українськими військовими: є загиблий

На Донбасі підірвалась вантажівка з українськими військовими: є загиблий

Валерия Драгомирова
Міна, Ситуація в зоні ООС, Донбас
Війна на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Травано
Війна на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Травано

Сьогодні, 5 січня, в районі населеного пункту Золоте-5 підірвалась вантажівка одного з підрозділів Об'єднаних сил, загинув військовослужбовець. Про це повідомляє прес-служба штабу ООС, передають Українські Новини.

Наголошується, що в результаті наїзду на невідомий вибуховий пристрій (ймовірно протитанкова міна ТМ-62) стався підрив вантажного автомобіля ГАЗ-66 одного з підрозділів Об'єднаних сил, який здійснював заходи логістичного забезпечення.

В результаті вибуху один військовослужбовець загинув, ще один отримав важкі поранення. На місці вибуху працює слідча група, яка з'ясовує всі обставини події.

Як повідомляли Українські Новини, 4 січня на Донеччині двоє військових підірвалися на невідомому пристрої. Постраждалі були доставлені в медустанову.


Також у перший день 2020 року на Донбасі був поранений воїн ЗСУ.

Крім того, з 1 по 15 грудня 22 бойовики були вбиті і 22 поранені в результаті бойових дій в зоні ООС.

Тим часом штаб ООС назвав втрати бойовиків за рік.

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