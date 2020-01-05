На Донбасі підірвалась вантажівка з українськими військовими: є загиблий

Сьогодні, 5 січня, в районі населеного пункту Золоте-5 підірвалась вантажівка одного з підрозділів Об'єднаних сил, загинув військовослужбовець. Про це повідомляє прес-служба штабу ООС, передають Українські Новини.

Наголошується, що в результаті наїзду на невідомий вибуховий пристрій (ймовірно протитанкова міна ТМ-62) стався підрив вантажного автомобіля ГАЗ-66 одного з підрозділів Об'єднаних сил, який здійснював заходи логістичного забезпечення.

В результаті вибуху один військовослужбовець загинув, ще один отримав важкі поранення. На місці вибуху працює слідча група, яка з'ясовує всі обставини події.

Як повідомляли Українські Новини, 4 січня на Донеччині двоє військових підірвалися на невідомому пристрої. Постраждалі були доставлені в медустанову.



Також у перший день 2020 року на Донбасі був поранений воїн ЗСУ.

Крім того, з 1 по 15 грудня 22 бойовики були вбиті і 22 поранені в результаті бойових дій в зоні ООС.



Тим часом штаб ООС назвав втрати бойовиків за рік.